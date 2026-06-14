Zar antidrogas de EE. UU. advierte contra políticos mexicanos que protejan a cárteles

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Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EE. UU., declaró que la administración estadounidense perseguirá a funcionarios mexicanos que colaboren con organizaciones criminales, mientras destaca la cooperación bilateral que llevó al abatimiento de “El Mencho”.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/06/2026 11:42 AM.
En Internacional y editada el 14/06/2026 12:32 PM.