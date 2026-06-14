Zar antidrogas de EE. UU. advierte contra políticos mexicanos que protejan a cárteles

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (conocida como "zar antidrogas"), advirtió que su gobierno tomará acciones contra políticos mexicanos que brinden protección a los cárteles de la droga, con el objetivo de desmantelar sus redes financieras y de impunidad.
En una entrevista concedida al programa American Thought Leaders, conducido por Jan Jekielek, Carter afirmó: "Tenemos que ser igual de duros con ellos y eso significa tomar y confiscar sus fondos. Además, al apuntar a los funcionarios que se han vendido a los cárteles, facilitamos la operación de estos grupos criminales".
La funcionaria recordó que en abril pasado el gobernador interino de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios fueron acusados de presuntamente proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Según Carter, los Estados Unidos han utilizado extradiciones, acusaciones y una estrecha colaboración con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, para atacar esas estructuras de protección.
El mayor logro citado por Carter fue el operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco. "Fue posible gracias a la inteligencia estadounidense y a la cooperación de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y la Secretaría de la Defensa Nacional", explicó la directora.
Carter subrayó que la magnitud de la colaboración entre ambos países no se había visto antes y que, según ella, los gobiernos latinoamericanos están atentos a las advertencias del expresidente Donald Trump: "Si él dice que atacará a quien no coopere, los gobiernos prefieren colaborar para evitar represalias".
La funcionaria concluyó que la cooperación beneficia a México al debilitar a los cárteles y al mismo tiempo protege los intereses de EE. UU., aunque la información sigue en desarrollo.