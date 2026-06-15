Se estrella un bombardero B‑52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. en la base Edwards, California

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Un B‑52 Stratofortress se estrelló poco después del despegue en la base aérea de Edwards, al sur de California, a las 11:20 h locales. Los equipos de emergencia acudieron de inmediato; aún no se confirman víctimas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 02:50 PM.
En Internacional y editada el 15/06/2026 02:52 PM.