Se estrella un bombardero B‑52 de la Fuerza Aérea de EE. UU. en la base Edwards, California

Un bombardero B‑52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se precipitó contra el suelo en la pista de la base aérea de Edwards a las 11:20 h del día de hoy, apenas minutos después de haber despegado.
La instalación militar informó a través de su página oficial de Facebook que los equipos de emergencia llegaron al lugar de forma inmediata y que la zona está bajo control mientras se investigan las causas del accidente. Hasta el momento, las autoridades militares estadounidenses no han divulgado cifras oficiales sobre posibles fallecidos o heridos.
Testigos y medios locales capturaron imágenes de una gran columna de humo y una extensa mancha negra que se extendía por la pista, así como de vehículos de asistencia que rodeaban el sitio del siniestro.
El B‑52 Stratofortress, fabricado por Boeing, es un bombardero de largo alcance que forma parte del arsenal de EE. UU. desde la década de 1950. Ha participado en conflictos como la Guerra de Vietnam, la invasión de Irak, la campaña en Afganistán y, más recientemente, operaciones sobre Irán.
La base Edwards se ubica a casi 100 kilómetros al noroeste de Los Ángeles y es una de las instalaciones de entrenamiento y pruebas más importantes del país. La Fuerza Aérea ha señalado que proporcionará información adicional a medida que se disponga de ella.