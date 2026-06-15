Congo registra récord de 72 casos de ébola en 24 horas, un mes después del brote

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El Ministerio de Salud congoleño informó 72 nuevos contagios y 29 fallecimientos en un día, elevando a 782 el total de casos confirmados y a 181 las muertes, mientras la OMS intensifica pruebas y rastreo en la zona de Ituri.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 10:02 AM.
En Internacional y editada el 15/06/2026 12:16 PM.