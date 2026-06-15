Macron rechaza el cobro de peaje en el estrecho de Ormuz y alerta sobre sus consecuencias

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El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó de "paso atrás" la propuesta de instaurar un peaje en el estrecho de Ormuz, y anunció que Francia, junto a Reino Unido, Italia y Países Bajos, está lista para desplegar rápidamente recursos, incluido el portaaviones Charles de Gaulle, en la misión internacional de protección del tráfico marítimo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 08:08 AM.
En Internacional y editada el 15/06/2026 08:26 AM.