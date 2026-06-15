Fallece Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo a los 95 años

...

Taty Almeida, presidenta de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo y símbolo de la defensa de los derechos humanos en Argentina, murió el domingo en Buenos Aires. Su vida estuvo marcada por la desaparición de su hijo Alejandro en 1975 y su incansable lucha por la memoria, la verdad y la justicia.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 08:04 AM.
En Internacional y editada el 15/06/2026 08:22 AM.