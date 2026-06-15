Rusia incendia la Lavra de Kiev‑Pechersk: el mayor ataque contra el patrimonio cristiano en Ucrania

En la madrugada de hoy, una ola de drones y misiles lanzados por Rusia sobre la capital ucraniana provocó la muerte de al menos once civiles y dejó decenas de heridos, entre ellos niños. Entre los objetivos alcanzados, el mayor impacto cultural fue el incendio del tejado de la catedral de la Dormición, parte de la Lavra de Kiev‑Pechersk, complejo monástico del siglo XI considerado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Según el metropolitano Epifanio, jefe de la Iglesia ortodoxa de Ucrania, dos drones rusos impactaron la catedral, provocando un incendio que consumió el tejado y dañó varias capillas subterráneas. El mandatario ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, calificó el hecho como "el mayor crimen hasta ahora de Rusia contra la cultura cristiana" y solicitó oraciones para la salvación del sitio.
El ataque se enmarca en una serie de bombardeos coordinados que también alcanzaron instalaciones militares e industriales en Kiev, Járkiv y Dnipro. El Ministerio de Defensa ruso alegó haber dirigido los golpes contra fábricas de drones y misiles, aunque no presentó pruebas de que el daño al monasterio fuera colateral. Rusia, por su parte, insinuó que un misil Patriot de fabricación estadounidense, desviado por su vida útil agotada, pudo haber causado el incendio.
En total, los ataques nocturnos dejaron cinco muertos y al menos 30 heridos en Kiev, incluidos dos niños de 5 y 6 años. En el distrito Shevchenkivskyi, un edificio de 25 pisos, un mercado y una tienda de comestibles fueron incendiados; en Obolonskyi, un edificio residencial de nueve pisos recibió un impacto directo.
El presidente francés, Emmanuel Macron, y el ministro de Relaciones Exteriores, Jean‑Noël Barrot, condenaron el ataque, comparándolo con el bombardeo de la catedral de Notre‑Dame. Ambos reiteraron su apoyo a Ucrania y la necesidad de buscar un alto al fuego.
El ataque a la Lavra de Kiev‑Pechersk se produce mientras los líderes del G7 se reúnen en Francia para discutir la situación en Ucrania, y mientras el presidente Zelenskyy y el ex‑presidente de EE. UU., Donald Trump, mantienen conversaciones telefónicas con sus homólogos rusos y estadounidenses.
El complejo monástico, que alberga más de 600 metros de cuevas subterráneas y ha sido lugar de peregrinación durante siglos, ahora enfrenta una ardua tarea de restauración. Zelenskyy visitó el sitio el lunes junto a la primera ministra Yuliia Svyrydenko y otros funcionarios, prometiendo recursos para su reconstrucción.