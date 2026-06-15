Rusia incendia la Lavra de Kiev‑Pechersk: el mayor ataque contra el patrimonio cristiano en Ucrania

...

Drones y misiles rusos incendiaron la catedral de la Lavra de Kiev‑Pechersk, complejo monástico declarado Patrimonio de la Humanidad, provocando graves daños estructurales y sumando al saldo de 11 muertos y más de 50 heridos en los ataques nocturnos contra Kiev y Járkiv.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 11:05 AM.
En Internacional y editada el 15/06/2026 04:12 PM.