Sheinbaum celebra posible acuerdo EE.UU.-Irán y anticipa beneficios para México

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La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su optimismo por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, señalando que su concreción podría reducir los precios del petróleo y favorecer las finanzas públicas mexicanas, además de mejorar el flujo energético global.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/06/2026 10:05 AM.
En Internacional y editada el 15/06/2026 04:14 PM.