Sheinbaum celebra posible acuerdo EE.UU.-Irán y anticipa beneficios para México

Durante la conferencia matutina “Mañanera del Pueblo”, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al anuncio de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán destinado a poner fin al conflicto en Oriente Medio. Sheinbaum manifestó su esperanza de que el pacto se firme en los próximos días, afirmando: “Siempre que se construye paz en el mundo lo celebramos”.
La mandataria subrayó que cualquier avance hacia la paz tiene repercusiones positivas a nivel internacional, especialmente en los mercados energéticos. Señaló que el precio del crudo se sitúa alrededor de los 80 dólares por barril, una caída respecto a los más de 100 dólares alcanzados durante los momentos de mayor tensión. Este descenso, explicó, favorece las finanzas públicas mexicanas, pues el gobierno subsidia la gasolina y el diésel al no aplicar plenamente el IEPS.
Sheinbaum también destacó la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial. La posible reapertura del estrecho, tras la firma del acuerdo, podría estabilizar el suministro global y aliviar los precios internacionales, beneficiando a México y a otras economías dependientes del crudo.
El proceso de negociación ha sido objeto de debate interno en EE. UU., donde tanto sectores conservadores como demócratas expresan escepticismo respecto a los términos del pacto. Además, el expresidente Donald Trump ha instado a cautela, argumentando que “el tiempo está de su lado”.
Hasta la fecha, el acuerdo no constituye un cese definitivo de hostilidades; su implementación dependerá de la firma formal prevista para el viernes 19 de junio en Suiza. Sheinbaum reiteró que, de concretarse, el entendimiento representaría una noticia positiva para la comunidad internacional y para la economía mexicana.