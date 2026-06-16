Suecia: condenan a hombre que lucró durante tres años con la explotación de su esposa

El juzgado de Ångermanland, en el norte de Suecia, condenó a cuatro años y cinco meses de cárcel a un hombre de 60 años por haber vendido durante tres años los servicios sexuales de su esposa a decenas de hombres. El condenado, detenido desde octubre por una denuncia de la propia víctima, también fue hallado culpable de intento de violación, seis casos de maltrato y seis de amenazas, y deberá indemnizar a la víctima con 200 mil coronas suecas (aproximadamente 18 370 euros).
El caso, que ha despertado comparaciones con el de la francesa Gisèle Pelicot, cuyo esposo recibió una pena de 20 años por ofrecerla a medio centenar de personas para ser violada mientras estaba drogada, involucró a 28 personas condenadas por compra de delitos sexuales, entre ellas dos que recibieron penas de prisión. La investigación inicial apuntó a cerca de 120 sospechosos, pero la mayoría quedó exenta por prescripción de dos años.
El tribunal determinó que no quedó probado que la participación de la esposa fuera involuntaria, basándose en conversaciones citadas y en la imposibilidad de la víctima de describir los hechos específicos. El acusado fue absuelto de ocho cargos de violación: en siete no se estableció la falta de consentimiento y en uno no se precisó el tipo de acto sexual.
Durante el proceso, el hombre negó los cargos, alegando que solo había facilitado el deseo de su esposa de ejercer la prostitución de lujo, limitándose a un rol administrativo. En su pasado, estuvo vinculado a la banda de moteros "Ángeles del Infierno" y ya había sido condenado por maltrato y coerción, cumpliendo una pena de cinco meses. Hace dos años se le investigó por abusos a su mujer, caso que fue cerrado sin cargos.