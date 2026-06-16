Suecia: condenan a hombre que lucró durante tres años con la explotación de su esposa

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Un tribunal de Ångermanland, Suecia, sentenció a cuatro años y cinco meses de prisión a un hombre de 60 años por proxenetismo agravado, intento de violación y otros delitos tras vender los servicios sexuales de su esposa a decenas de clientes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 12:07 PM.
En Internacional y editada el 16/06/2026 01:00 PM.