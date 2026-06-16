Enfermera revela nuevos detalles del trágico caso de María Eduarda Rodrigues

El caso de María Eduarda Rodrigues, la joven de 21 años que perdió la vida el 13 de junio mientras practicaba bungee jumping en el puente del Esqueleto, sigue bajo investigación y ahora cuenta con nuevos testimonios que podrían esclarecer los hechos.
La profesional descendió rápidamente al punto donde se encontraba la víctima, a pesar de las condiciones irregulares del terreno, y sufrió lesiones superficiales al intentar apresurar el rescate. “Hice todo lo que estuvo a mi alcance; bajé lo antes posible y apliqué los primeros auxilios que mi entrenamiento me permite”, afirmó Delfino en la entrevista concedida al programa Domingo Espetacular de RecordTV.
Las autoridades locales han señalado que el caso seguirá bajo escrutinio y que se esperan nuevas diligencias judiciales. Mientras tanto, la comunidad de Limeira y los seguidores del caso en redes sociales mantienen la presión para que se haga justicia y se eviten tragedias similares.