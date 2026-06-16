Enfermera revela nuevos detalles del trágico caso de María Eduarda Rodrigues

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Una enfermera que presenció el accidente de la joven de 21 años en el puente del Esqueleto, en Limeira (SP), confirmó que la víctima mantuvo signos vitales tras la caída, pero falleció en el lugar pese a los primeros auxilios. Tres instructores están bajo investigación por presunta negligencia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 16/06/2026 03:48 PM.
En Internacional y editada el 16/06/2026 04:24 PM.