FBI neutraliza amenaza con drones explosivos antes del UFC 250 en Washington

El FBI reveló que, gracias a una rápida coordinación con agencias locales y federales, se evitó una posible tragedia antes del evento de artes marciales mixtas UFC 250, programado para el pasado fin de semana en la capital estadounidense.
Según el comunicado oficial del FBI, la amenaza se detectó el 10 de junio cuando se identificó a individuos fuera de la Región del Capital Nacional que planeaban emplear drones equipados con explosivos para atacar edificios cercanos al recinto del combate. La investigación, que involucró a la Oficina de Seguridad del Departamento de Justicia y a fuerzas de orden locales, culminó con la detención de cinco sospechosos y la identificación de veintitrés miembros de una supuesta red de conspiradores.
Fuentes no identificadas citadas por Fox News Digital indicaron que el plan incluía el lanzamiento de varios drones desde puntos estratégicos alrededor del estadio, con la intención de causar daños masivos y generar pánico entre los asistentes. No se reportaron heridos ni daños materiales, ya que la operación preventiva se ejecutó antes de que los dispositivos pudieran ser activados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó en la cumbre del G7 en Evian, Francia, que no tenía conocimiento previo del intento de ataque. Por su parte, el vicepresidente JD Vance señaló que las autoridades continúan analizando las redes clandestinas que impulsan este tipo de violencia, subrayando la importancia de la cooperación interagencial para prevenir futuros incidentes.
El FBI reiteró su compromiso de proteger eventos de alto perfil y agradeció la colaboración de los socios locales y federales que permitieron neutralizar la amenaza de manera eficaz.