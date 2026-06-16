FBI neutraliza amenaza con drones explosivos antes del UFC 250 en Washington

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El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó haber frustrado un complot que preveía el uso de drones cargados de explosivos contra el evento UFC 250 en Washington, D.C., deteniendo a cinco personas y desarticulando una red de 23 conspiradores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 09:04 AM.
En Internacional y editada el 16/06/2026 09:39 AM.