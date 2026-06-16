Fallece la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia a los 47 años tras tres años en coma

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La princesa Bajrakitiyabha, de 47 años, murió en el Hospital Chulalongkorn después de permanecer tres años y medio en coma por una arritmia cardíaca provocada por una infección de micoplasma. El Buró de la Casa Real confirmó su deceso y anunció los funerales de Estado en el Gran Palacio de Bangkok, generando un luto nacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 09:01 AM.
En Internacional y editada el 16/06/2026 09:38 AM.