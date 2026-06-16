Trump anticipa posible pacto definitivo con Irán en 60 días

En declaraciones realizadas al margen de la cumbre del G7 en Évian, Francia, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la negociación de un pacto definitivo con Irán podría concluirse en un plazo de 60 días. El mandatario señaló que la relación bilateral se ha "normalizado" y que, por tanto, los avances pueden ser "bastante rápidos".
Trump explicó que el acuerdo cubriría el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones, y que el texto preliminar ya contempla la apertura del estrecho de Ormuz "libre de peajes" una vez concluido el periodo de negociaciones. Además, subrayó que el gobierno de EE. UU. no está dispuesto a desembolsar los 300 mil millones de dólares que Irán habría exigido como parte de un posible acuerdo.
El memorando de entendimiento se firmará este viernes o durante el fin de semana en Ginebra, con la presencia del vicepresidente estadounidense, JD Vance. Tras su formalización, se iniciará el conteo de los 60 días para concluir el tratado definitivo.
El presidente también elogió a las fuerzas armadas estadounidenses por el "extraordinario bloqueo" ejercido sobre la vía marítima del estrecho de Ormuz, destacando la seguridad de la zona una vez se eliminen los peajes.