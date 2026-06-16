Trump anticipa posible pacto definitivo con Irán en 60 días

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que es factible cerrar un acuerdo definitivo con Irán dentro de los próximos 60 días, tras la normalización de relaciones y la cumbre del G7 en Évian.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 09:04 AM.
En Internacional y editada el 16/06/2026 09:41 AM.