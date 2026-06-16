Trump plantea restablecer sanciones al petróleo ruso tras caída de precios

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, indicó que EE. UU. podría volver a imponer sanciones al petróleo ruso, aprovechando la baja de los precios del crudo impulsada por el optimismo generado por el acuerdo de paz entre Irán e Israel. En la cumbre del G7 en Évian, los líderes respaldaron a Ucrania y acordaron presionar a Rusia con nuevas medidas económicas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/06/2026 12:04 PM.
En Internacional y editada el 16/06/2026 02:34 PM.