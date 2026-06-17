Aplazan audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores para el 22 de julio

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El juez Alvin K. Hellerstein aceptó la solicitud del fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York de posponer la audiencia de estatus del presidente depuesto de Venezuela y su esposa, originalmente prevista para el 30 de junio, y la reprogramó para el 22 de julio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 05:11 AM.
En Internacional y editada el 17/06/2026 05:41 AM.