Dron ucraniano impacta autobús con equipo infantil de fútbol bielorruso en la región rusa de Briansk

...

Un dron lanzado desde Ucrania golpeó un autobús que transportaba a jóvenes futbolistas de Bielorrusia en la zona fronteriza de Briansk, Rusia, dejando al menos un muerto y varios heridos, entre ellos menores de edad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 12:13 PM.
En Internacional y editada el 17/06/2026 12:24 PM.