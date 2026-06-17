Condenan a Eduardo Bolsonaro por lobby en EE. UU a favor de su padre, el exmandatario brasileño

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La Corte Suprema de Brasil sentenció al exdiputado Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de prisión semiabierta por intentar presionar a la administración Trump y conseguir sanciones contra Brasil en beneficio de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente condenado por intento de golpe de Estado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 08:17 AM.
En Internacional y editada el 17/06/2026 08:26 AM.