Tragedia en los Andes: alpinista mexicano y su esposa mueren tras avalancha en Perú

El 17 de junio de 2026 una avalancha golpeó al grupo de escaladores que ascendía el Nevado Tocllaraju, la decimoctava montaña más alta de la Cordillera Blanca peruana, provocando la muerte del montañista mexicano Daniel Navarro y su esposa Sandra.
Agencias de guías locales confirmaron los fallecimientos y señalaron que el accidente ocurrió alrededor de las 05:40 a.m., cuando el grupo se encontraba a aproximadamente 5,400 metros de altitud, cerca del hombro del nevado. El guía peruano Florentino Calduha, integrante de la expedición, quedó atrapado y permanece a la espera de un helicóptero de rescate.
Las autoridades peruanas y los equipos de rescate de la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP) y la Asociación de Guías de Montaña de Áncash (AGOEMA) mantienen operativos para localizar a los integrantes restantes y esclarecer las causas del desprendimiento.
La comunidad de montañismo en México expresó su solidaridad con la familia de Navarro y Sandra, resaltando la trayectoria y aporte del alpinista al deporte nacional. "Una vida está en riesgo y el país debe saberlo. Florentino sigue con vida y necesita ser evacuado ahora. Sólo un helicóptero puede llegar a tiempo. Cada minuto cuenta", declaró el presidente de la AGMP, Beto Pinto.
El Nevado Tocllaraju, con 6,034 metros sobre el nivel del mar, es un destino frecuente para alpinistas experimentados, pero sus condiciones climáticas extremas y la geografía escarpada han cobrado la vida de varios deportistas en los últimos años.
Las familias de los fallecidos, residentes en México, están siendo informadas y coordinan con la organización Refugio Andino los trámites correspondientes.
Este hecho se suma a otras tragedias recientes que han afectado a mexicanos en la montaña, como la muerte de los médicos Cristina Calvillo Tovar y Julián García Pimentel en la Patagonia chilena.