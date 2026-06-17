Tragedia en los Andes: alpinista mexicano y su esposa mueren tras avalancha en Perú

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El reconocido alpinista Daniel Navarro y su esposa Sandra murieron el 17 de junio de 2026 tras una avalancha en el Nevado Tocllaraju, Cordillera Blanca del Perú. El guía peruano Florentino Calduha, que formaba parte de la expedición, quedó atrapado y espera rescate. Autoridades peruanas y cuerpos de rescate continúan las labores de búsqueda.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 04:13 PM.
En Internacional y editada el 17/06/2026 04:18 PM.