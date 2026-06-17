El G7 reafirma su apoyo a Ucrania y celebra el acuerdo EE. UU.–Irán

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Los líderes del Grupo de los Siete reiteraron su respaldo inquebrantable a Ucrania, anunciaron mayor suministro de defensa aérea y energía, endurecieron sanciones contra Rusia y aplaudieron el reciente pacto entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que abordaron temas de Gaza, el Indo‑Pacífico y la cooperación económica global.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 05:09 AM.
En Internacional y editada el 17/06/2026 05:28 AM.