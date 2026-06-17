ICE traslada a migrantes del centro Alligator Alcatraz ante alerta de huracanes en Florida

...

El Servicio de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE) evacuó a los internos del controvertido centro de detención Alligator Alcatraz por la alerta de temporada de huracanes prevista para el 17 de junio, sin precisar número de personas ni destino final.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 05:15 AM.
En Internacional y editada el 17/06/2026 06:03 AM.