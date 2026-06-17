Juez español rechaza medidas cautelares contra José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra

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El magistrado José Luis Calama negó la solicitud de la Fiscalía de retirar el pasaporte y otras medidas cautelares al expresidente español, argumentando que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, aunque mantiene abiertas las investigaciones por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contrabando de joyas vinculadas al rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 01:33 PM.
En Internacional y editada el 17/06/2026 01:50 PM.