Juez español rechaza medidas cautelares contra José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, rechazó este lunes la petición de la Fiscalía y de la acusación popular, liderada por el Partido Popular y colectivos de ultraderecha, de imponer medidas cautelares a José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España, en el marco del caso Plus Ultra.
Entre las medidas solicitadas estaba la retirada del pasaporte del exmandatario, así como otras restricciones que, según la Fiscalía, evitarían una posible fuga o la destrucción de pruebas. Calama concluyó que no se acredita riesgo alguno de ese tipo, al considerar que Zapatero es una figura pública de notoriedad que no tiene motivos para eludir la justicia.
Aunque descartó las cautelas, el magistrado recordó que la comparecencia de Zapatero no anula los indicios de criminalidad que motivan la investigación. El expresidente se declaró inocente, pidió confianza y presentó al tribunal una “autorización universal voluntaria” para demostrar la inexistencia de bienes de su titularidad directa o indirecta.
Zapatero está siendo investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental, organización criminal, delito fiscal y contrabando. La causa se centra en la supuesta comisión que habría cobrado por impulsar el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea venezolana Plus Ultra, así como en la valoración de joyas halladas en su despacho, tasadas en 1,3 millones de euros, cifra que él asegura estar muy inflada.
El caso también ha reavivado la presión de la derecha española, encabezada por el PP y Vox, para que el presidente Pedro Sánchez convoque elecciones anticipadas. Sánchez, sin embargo, ha descartado por el momento cualquier adelanto del calendario electoral, indicando que las próximas votaciones se celebrarán en el plazo constitucional.
La investigación sigue abierta y el juez Calama ha citado a Zapatero para que aclare, entre otros aspectos, la supuesta comisión percibida y la relación con el empresario Julio Martínez, quien habría sido contratado como lobista por Plus Ultra.