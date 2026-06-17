Niña de 12 muere tras uso de TikTok; demanda histórica contra Meta y plataformas en Italia claves

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Una menor italiana de 12 años falleció tras una exposición prolongada a contenidos de autolesión en TikTok e Instagram. Su madre, Irene Roggero Ugues, describió el proceso y lideró la primera demanda colectiva en Italia contra Meta y TikTok, acusándolas de algoritmos que fomentan la vulnerabilidad juvenil.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 10:47 AM.
En Internacional y editada el 17/06/2026 11:27 AM.