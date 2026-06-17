El Papa ya tiene favorito para el Mundial: recibe balón firmado por México, EE.UU. y Canadá

El Papa León XIV recibió este miércoles, 17 de junio de 2026, un balón oficial del próximo Mundial de la FIFA firmado por los embajadores de México, Estados Unidos y Canadá, en un gesto simbólico que subraya la colaboración entre los tres países anfitriones.
La entrega se realizó al término de la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. El embajador mexicano ante la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría, junto a sus homólogos estadounidense, Brian Burch, y canadiense, Joyce Napier, presentaron personalmente el obsequio al pontífice.
Según declaró el diplomático mexicano, el Papa recibió el balón con entusiasmo y lo consideró “una muestra de que los países pueden tener objetivos comunes y mantener una integración frente a un acontecimiento importante como es el deporte”. Además, León XIV manifestó su deseo de que esa cooperación trascienda el ámbito deportivo, señalando que iniciativas como esta pueden servir de incentivo para fortalecer la integración entre naciones en favor de la paz.
Los tres embajadores firmaron el balón en los espacios correspondientes a los símbolos nacionales: la hoja de arce de Canadá, el escudo azul de EE. UU. y el escudo verde, blanco y rojo de México. Barranco Chavarría explicó que el gesto busca reflejar que “las naciones pueden alcanzar acuerdos importantes cuando comparten metas comunes y trabajan de manera coordinada”.
El Mundial 2026 marcará un hito al ser la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente por tres países y la primera edición con 48 selecciones, convirtiéndose en el torneo más grande de la historia de la FIFA.
En otro plano, el Papa León XIV expresó recientemente su intención de visitar México, uno de los anfitriones del torneo. Durante un encuentro con peregrinos mexicanos en el Vaticano, el pontífice manifestó su esperanza de viajar al país “pronto”, generando entusiasmo entre los fieles y señalando un posible fortalecimiento de los lazos entre la Santa Sede y la comunidad católica mexicana.