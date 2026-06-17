El Papa ya tiene favorito para el Mundial: recibe balón firmado por México, EE.UU. y Canadá

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En una audiencia general en la Plaza de San Pedro, el pontífice aceptó un balón conmemorativo del Mundial 2026 entregado por los embajadores de los tres países organizadores, como símbolo de cooperación y paz.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 01:33 PM.
En Internacional y editada el 17/06/2026 01:48 PM.