Cae histórico capo ruso ligado a Putin: Traber es detenido por asesinato y crimen organizado

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia detuvo este viernes a Iliá Traber, jefe de la organización criminal de Tambov, en la ciudad de San Petersburgo. Traber, considerado uno de los mafiosos más influyentes de Rusia desde la década de los noventa, ha sido vinculado por la prensa con el presidente Vladimir Putin, quien en aquel entonces ocupaba cargos en el Ayuntamiento de la antigua capital imperial.
Según informó el portal Fontanka, la captura se realizó dentro de una investigación por el asesinato del empresario y diputado local de la ciudad de Víborg, Alexandr Petrov, ocurrido en 2020. Petrov, padre del expiloto de Fórmula 1 Vitali Petrov, habría sido asesinado a tiros por un presunto sicario a sueldo. Las autoridades rusas creen que Traber estaba involucrado en la trama homicida.
Durante la operación, los agentes del FSB registraron la casa de campo de Traber en la región de Leningrado y su oficina en el centro de San Petersburgo. Asimismo, fue detenido su socio de larga data, Vladímir Danilenko. Ambos fueron trasladados a Moscú bajo custodia preventiva.
Según la justicia española, las autoridades rusas colaboraron proporcionando información sobre Traber, lo que habría facilitado la reciente detención.
El secretario de prensa de Putin, Dmitri Peskov, confirmó en 2015 la relación entre el mandatario y Traber, aunque sin detallar la naturaleza exacta de la misma.
La detención de Traber representa un golpe significativo para la estructura criminal de Tambov y abre la puerta a posibles colaboraciones internacionales en la lucha contra el crimen organizado.
Se espera que la investigación continúe en Moscú, donde se determinarán los cargos precisos que enfrentarán Traber y Danilenko, así como la posible extradición a España para responder ante la acusación de la Fiscalía española.