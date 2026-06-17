Cae histórico capo ruso ligado a Putin: Traber es detenido por asesinato y crimen organizado

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El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia arrestó en San Petersburgo a Iliá Traber, uno de los criminales más poderosos del país y presunto colaborador de Vladimir Putin en los años noventa. La detención se produce en el marco de una investigación por el asesinato del empresario y diputado local Alexandr Petrov, y coincide con la solicitud de la Fiscalía española de cinco años de prisión y multas millonarias contra Traber por su participación en una organización criminal internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 08:48 AM.
En Internacional y editada el 17/06/2026 09:10 AM.