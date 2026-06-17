Trump lanza acusación contra México: “los cárteles mandan”, Sheinbaum responde

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a lanzar duras críticas contra la seguridad en México, asegurando que los cárteles de la droga "dirigen" el país y que "México ha perdido el control de su territorio". En una entrevista grabada, Trump declaró que las autoridades estadounidenses han reducido en un 60 % el tráfico de drogas por una de sus rutas monitoreadas y que ahora enfocarán sus esfuerzos en las rutas terrestres que atraviesan México.
El mandatario también se refirió a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, calificándola de "una mujer muy buena" pero, al mismo tiempo, de "una mujer muy asustada" frente al poder de los grupos del narcotráfico. "Los cárteles de la droga están totalmente al mando de México", insistió Trump, una postura que ha repetido desde el inicio de su segundo mandato.
Sheinbaum respondió en sus conferencias matutinas que México está intensificando la lucha contra el crimen organizado y que mantiene una cooperación estrecha con Washington, sin ceder soberanía. Subrayó que una intervención militar estadounidense "no es una opción" y reiteró el principio de responsabilidad compartida en materia de seguridad y tráfico de armas.
Las declaraciones de Trump se producen mientras su gabinete participa en el G7 en París, donde el secretario del Tesoro, Scott Bessent, equiparó a los cárteles mexicanos con organizaciones terroristas internacionales, como Hezbolá e Irán, por sus complejas redes financieras. Esta estrategia ha aumentado la presión diplomática sobre México, a la que Sheinbaum ha respondido reafirmando la soberanía nacional.
El intercambio de acusaciones se enmarca en una serie de fricciones constantes entre ambos gobiernos, que incluyen debates sobre la cooperación en seguridad fronteriza, el control de armas y la lucha contra el narcotráfico.