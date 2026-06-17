Trump lanza acusación contra México: “los cárteles mandan”, Sheinbaum responde

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, reiteró que los cárteles de la droga controlan México y describió a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como una mujer muy asustada, generando polémica bilateral en medio de crecientes tensiones sobre seguridad y soberanía.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 12:15 PM.
En Internacional y editada el 17/06/2026 01:21 PM.