Trump endurece el tono y amenaza a Irán a días de firmar un acuerdo clave de paz regional

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, declaró que el borrador del acuerdo para terminar la guerra con Irán no es definitivo y que, de no cumplir Teherán, lanzará bombas contra el país. Negó la existencia de un fondo de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción iraní y aclaró que el documento no levanta sanciones ni solicita inversiones del Golfo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/06/2026 08:20 AM.
En Internacional y editada el 17/06/2026 08:54 AM.