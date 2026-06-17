Trump endurece el tono y amenaza a Irán a días de firmar un acuerdo clave de paz regional

El presidente Donald Trump advirtió este lunes que el texto del acuerdo alcanzado para poner fin a la guerra con Irán "no es definitivo" y que, si Teherán "no se comporta", Estados Unidos "lanzará bombas justo en medio de sus cabezas".
La declaración se realizó al margen de la cumbre del G7 en Évian, Francia, donde se espera que en dos días se firme el memorando entre EE. UU. e Irán en Suiza. Trump desmintió la filtración de prensa que señalaba la inclusión de un fondo de inversión de 300 mil millones de dólares para la reconstrucción de Irán, y subrayó que el documento no contempla un levantamiento inmediato de sanciones ni solicita a los países del Golfo que inviertan en Irán.
El mandatario también explicó que el bajo precio del crudo se debe a que EE. UU. ha estado transportando petróleo por el estrecho de Ormuz sin el conocimiento de Irán, a pesar del bloqueo. En sus palabras, nadie ha sido tan "duro" con Irán como él, y criticó fuertemente a su predecesor, Barack Obama, quien, según Trump, fue objeto de burlas por parte de los iraníes.
El mensaje de Trump llega en un momento de alta tensión en la región y antes de la esperada firma del acuerdo, cuyo contenido definitivo aún está por definirse.