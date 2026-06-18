Masivo ataque con drones ucranianos golpea Moscú y provoca incendios

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Un masivo ataque de drones ucranianos sobre Moscú provocó incendios en la refinería MNPZ, columnas de humo negro, el cierre temporal de los principales aeropuertos y cientos de vuelos retrasados. Las defensas antiaéreas rusas abatieron más de 180 drones en la capital y más de 500 en todo el país, mientras el presidente Vladimir Putin mantenía una reunión con líderes del sudeste asiático en Kazán.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 08:51 AM.
En Internacional y editada el 18/06/2026 09:10 AM.