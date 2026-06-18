Casino del Sol nombra a Lesah Sesma como gerente general

Casino Del Sol, el galardonado resort propiedad y operado por la Tribu Pascua Yaqui, anunció el nombramiento de Lesah Sesma como gerente general de Casino Del Sol, Vahi Taa’am, la tercera propiedad de juego de la tribu, cuya apertura está prevista para el 15 de noviembre de 2026 en 1055 W. Grant Road, Tucson.
Sesma aporta más de 15 años de liderazgo progresivo dentro de Casino Del Sol, donde ha desempeñado funciones en relaciones comunitarias, desarrollo organizacional y operaciones del resort. Y desde agosto de 2023 se ha desempeñado como gerente general del complejo insignia de Casino Del Sol en Valencia Road.En su nueva responsabilidad, supervisará la puesta en marcha operativa y de liderazgo de Casino Del Sol, Vahi Taa’am, dando la bienvenida a un equipo de aproximadamente 500 nuevos colaboradores que se integrarán a la organización de la Tribu Pascua Yaqui.“Lesah es, en todos los sentidos, el reflejo de lo que creemos en Casino Del Sol. Cuando inviertes en tu gente, tu gente está preparada para responder al momento. Nuestro programa de liderazgo Executive Career Ladder existe precisamente para formar líderes como ella dentro de nuestra propia comunidad. No hay nadie más preparada ni más merecedora para encabezar el inicio de esta nueva etapa de Casino Del Sol, Vahi Taa’am”, dijo Amanda Sampson Lomayesva, directora ejecutiva interina de Casino Del Sol.El nombramiento de Sesma refleja el compromiso permanente de Casino Del Sol con el desarrollo de liderazgo interno. Su trayectoria en el resort ha abarcado diversas áreas, desde la construcción de alianzas comunitarias como directora ejecutiva de Relaciones Comunitarias hasta la promoción del crecimiento profesional como líder del programa Executive Career Ladder, lo que le ha permitido adquirir una comprensión integral de la organización, sus valores y la comunidad a la que sirve. “Siempre he creído que el liderazgo es servicio: hacia tu equipo, hacia tus huéspedes y hacia la comunidad que te rodea. Casino Del Sol me ha brindado la oportunidad de servir a los tres, y cada puesto que he ocupado aquí ha fortalecido mi compromiso con las personas y con el lugar al que servimos. Formar parte de este nuevo proyecto y ayudar a hacer realidad Casino Del Sol, Vahi Taa’am, representa la culminación de todo lo que esta organización ha invertido en mí y de todo lo que yo he invertido en ella. No podría estar más emocionada por lo que estamos a punto de construir juntos”, comentó Lesah Sesma, gerente general de Casino Del Sol, Vahi Taa’am, quien es egresada de la Universidad Estatal de Arizona.Con la transición de Sesma a la nueva propiedad, Miguel Escamilla continuará en su cargo como gerente general del Casino Del Sol Resort ubicado en Valencia Road.
Escamilla cuenta con más de 31 años de experiencia y profundo conocimiento institucional. Ha formado parte de la organización de la Tribu Pascua Yaqui desde sus primeros años, incluyendo casi tres décadas como director de Seguridad, antes de ser nombrado gerente general en agosto de 2023. Su liderazgo garantiza continuidad y excelencia sostenida en uno de los principales destinos turísticos y de entretenimiento del sur de Arizona.Casino Del Sol, Vahi Taa’am, cuyo nombre significa “Tres Soles” en yoeme, la lengua del pueblo Pascua Yaqui, será el primer casino ubicado dentro de los límites de la ciudad de Tucson y la tercera propiedad de juego de la tribu.El complejo, de 163 mil pies cuadrados, contará con: