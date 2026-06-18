Casino del Sol nombra a Lesah Sesma como gerente general

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La veterana de la industria hotelera de Tucson liderará la tercera propiedad de juego de la Tribu Pascua Yaqui previo a su apertura en noviembre de 2026; Miguel Escamilla continuará como gerente general del emblemático Casino Del Sol Resort

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 18/06/2026 02:32 PM.
En Internacional y editada el 01/07/2026 03:10 PM.