Corea del Sur denuncia espionaje con dron previo a su duelo mundialista ante México

El entrenador de la selección de Corea del Sur, Hong Myung‑bo, compareció ante los medios el 17 de junio de 2026 y confirmó que un dron de procedencia no identificada sobrevoló la cancha de Verde Valle mientras su equipo realizaba los ejercicios de calentamiento antes del partido contra México. Según el DT, el aparato apareció antes de iniciar los trabajos tácticos y “no nos afectó significativamente, más bien no nos afectó nada”, aunque lo describió como “lamentable”.
El incidente fue detectado por elementos de la Guardia Nacional mexicana, quienes interceptaron, desactivaron y derribaron el dron que había volado sobre un predio contiguo a un colegio privado. Tras el suceso, la seguridad alrededor de la delegación surcoreana se reforzó y la FIFA recibió una queja formal de la Federación de Fútbol de Corea del Sur, solicitando a la policía mexicana abrir una investigación para identificar a los operadores y esclarecer sus intenciones.
El oficial de seguridad de la FIFA asignado a la delegación coreana indicó que el dron fue avistado cuando solo se realizaban ejercicios de calentamiento, sin que se hubieran registrado imágenes de tácticas o jugadas. Hasta el momento, la FIFA no ha anunciado sanciones ni ha señalado a ningún responsable, pero ha reiterado la necesidad de reforzar las medidas de seguridad durante el Mundial 2026.
El partido entre México y Corea del Sur, correspondiente al Grupo A, se jugará el jueves 18 de junio en el Estadio Jalisco, con capacidad para 45 664 espectadores. El encuentro iniciará a las 19:00 h (hora del centro de la República) y será la primera vez que el Tri dispute un juego mundialista en la Perla Tapatía. México lidera el grupo por diferencia de goles, mientras Corea busca el triunfo para asegurar su pase a la siguiente ronda.