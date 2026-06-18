Corea del Sur denuncia espionaje con dron previo a su duelo mundialista ante México

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El director técnico de la selección surcoreana, Hong Myung‑bo, declaró que el dron que sobrevoló su práctica en Verde Valle, Guadalajara, no alteró la preparación del equipo antes del duelo contra México en el Mundial 2026, aunque lo calificó como “lamentable”. La Guardia Nacional intervino, la FIFA abrió una investigación y se reforzaron los protocolos de seguridad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 08:17 AM.
En Internacional y editada el 18/06/2026 08:39 AM.