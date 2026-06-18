EE.UU. levanta bloqueo a Irán y reabre Ormuz, ruta clave del petróleo mundial

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. anunciaron hoy el levantamiento del bloqueo marítimo que impedía el tránsito de buques comerciales hacia y desde puertos iraníes. El comunicado del Comando Central (Centcom) indicó que, bajo la dirección del presidente Donald Trump, "las fuerzas estadounidenses no están impidiendo el tránsito de embarcaciones a los puertos iraníes" y que los "grandes buques permanecerán en la zona para asegurar el cumplimiento del acuerdo".
El anuncio se produce tras la firma digital del memorando de entendimiento entre Trump e Irán, realizada el miércoles durante una cena en el Palacio de Versalles, Francia. Entre los puntos clave del acuerdo se encuentran:
Desde la imposición del bloqueo, EE.UU. había justificado la medida como una herramienta de presión para obligar a Irán a negociar. Con la firma del acuerdo, la administración Trump busca consolidar una solución diplomática que incluya la cuestión nuclear y la normalización de relaciones económicas.
El mundo observará de cerca los próximos 60 días, periodo durante el cual ambas partes deberán concretar los términos de un tratado de paz que podría redefinir la seguridad y la estabilidad en el Oriente Medio.