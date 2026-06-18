EE.UU. levanta bloqueo a Irán y reabre Ormuz, ruta clave del petróleo mundial

...

El Comando Central de EE.UU. anunció el fin del bloqueo a todos los buques comerciales con origen o destino en Irán, tras la firma del memorando de entendimiento entre el presidente Donald Trump e Irán en Versalles. El acuerdo incluye la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, la cesación de hostilidades en la región y un plazo de 60 días para negociar un tratado de paz definitivo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 02:44 PM.
En Internacional y editada el 18/06/2026 03:57 PM.