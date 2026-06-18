EE. UU. y República Dominicana refuerzan lazos con acuerdo de energía nuclear

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EE. UU. y República Dominicana suscriben un memorando de entendimiento para fortalecer la seguridad energética y ampliar la colaboración en aplicaciones nucleares, sin transferir tecnología ni materiales nucleares de forma inmediata.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 08:39 AM.
En Internacional y editada el 18/06/2026 09:24 AM.