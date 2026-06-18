EE. UU. y República Dominicana refuerzan lazos con acuerdo de energía nuclear

Estados Unidos y la República Dominicana firmaron este miércoles un Memorando de Entendimiento (MOU) que sienta las bases para una cooperación ampliada en el ámbito nuclear civil. El acuerdo, suscrito por el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, y el ministro dominicano de Energía y Minas, Joel Santos, busca reforzar la seguridad energética de la isla caribeña y consolidar los lazos económicos entre ambas naciones.
El Departamento de Estado subrayó que el MOU no implica la transferencia inmediata de tecnología o materiales nucleares; más bien, establece un marco institucional para futuros proyectos conjuntos. Entre las áreas de interés destacan la generación de electricidad mediante energía nuclear y la producción de isótopos para diagnóstico y tratamiento médico.
Los Acuerdos de Cooperación Nuclear Civil (NCMOU, por sus siglas en inglés) fueron impulsados durante la administración Trump y se han convertido en instrumentos clave de la diplomacia estadounidense. Según el comunicado oficial, estos acuerdos permiten a EE. UU. “fomentar aplicaciones diversas de la tecnología nuclear” y “reforzar relaciones estratégicas duraderas” con sus aliados más cercanos.
Para la República Dominicana, el MOU representa una oportunidad de diversificar su matriz energética, actualmente dominada por combustibles fósiles, y de acceder a la expertise estadounidense en gestión segura de instalaciones nucleares. El ministro Santos declaró que “este paso abre la puerta a una colaboración a largo plazo que beneficiará tanto a nuestra seguridad energética como a la salud de nuestros ciudadanos”.
En el plano económico, el acuerdo prevé la participación de empresas estadounidenses en proyectos de infraestructura nuclear y la capacitación de personal dominicano, lo que podría generar empleo y transferencia de conocimientos técnicos.
El Departamento de Estado reiteró que cualquier proyecto futuro estará sujeto a estrictas normas de no proliferación y a la supervisión de organismos internacionales, como la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).
Con este MOU, EE. UU. y República Dominicana se posicionan como nuevos aliados estratégicos en el sector nuclear civil, marcando un hito en la política energética de la región caribeña.