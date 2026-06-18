Tensión en Medio Oriente: Irán condiciona pacto con EE. UU. a retiro israelí del Líbano

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El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, declaró que la negativa de Israel a abandonar el territorio libanés vulneraría el memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington, anulando el pacto con la Unión Europea.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 08:50 AM.
En Internacional y editada el 18/06/2026 10:36 AM.