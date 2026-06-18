Tensión en Medio Oriente: Irán condiciona pacto con EE. UU. a retiro israelí del Líbano

Irán puso de relieve que el memorando de entendimiento firmado digitalmente anoche por el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el ministro iraní Masud Pezeshkian, incluye garantías de soberanía e integridad territorial para el Líbano. El vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Bagaei, explicó en una entrevista con el diario libanés Al Khabar que, de mantenerse la presencia militar israelí en el sur del país, el acuerdo quedaría nulo y sin efecto.
Según Bagaei, el memorando obliga a Israel a cesar totalmente las hostilidades y a retirar cualquier fuerza de territorio libanés ocupado. Una supuesta “zona de seguridad” bajo control israelí sería considerada una violación directa de los compromisos adquiridos.
El Ejército de Israel, por su parte, confirmó que mantendrá su posición en el sur del Líbano, argumentando la necesidad de neutralizar “amenazas” más allá del perímetro actual. En un comunicado, el oficial israelí señaló que se siguen discutiendo medidas adicionales dentro de las negociaciones directas entre Israel y el Líbano.
En los últimos minutos de la firma del memorando, la Agencia Nacional de Noticias (ANN) de Líbano informó de un ataque contra un vehículo en el sur del país que dejó una víctima mortal, lo que, según los analistas iraníes, constituye una vulneración del acuerdo.
Irán advirtió que la segunda fase de las conversaciones con EE. UU., orientada a un acuerdo definitivo, dependerá del cumplimiento íntegro del memorando, particularmente del “cese total de las hostilidades y el fin de la ocupación” en Líbano.