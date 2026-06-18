Keiko Fujimori toma ventaja y se acerca a la Presidencia de Perú

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Con el 99.39 % del escrutinio, la candidata derechista Keiko Fujimori supera al izquierdista Roberto Sánchez por 39 mil 566 votos, acercándose a la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas del 7 de junio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 02:47 PM.
En Internacional y editada el 18/06/2026 03:04 PM.