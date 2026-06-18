Lula sorprende en el G7: “Nunca fui de izquierda”

...

En una charla sin micrófonos de la cumbre del G7 en Francia, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva afirmó que nunca ha sido de izquierda, pese a su historial sindical y la fundación del PT. El mandatario también criticó el proteccionismo y el unilateralismo, y advirtió sobre la creciente brecha entre ricos y países del Sur global.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 08:34 AM.
En Internacional y editada el 18/06/2026 09:03 AM.