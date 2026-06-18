EE. UU. acusa a mexicano de liderar complot terrorista contra la Casa Blanca

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El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. señaló a Abraham Hermosillo Álvarez, de 31 años, como el presunto líder de una conspiración para atacar con drones explosivos el evento UFC Freedom 250 en la Casa Blanca. El detenido, indocumentado y beneficiario de DACA, fue arrestado por el FBI el 14 de junio; cinco acusados enfrentan cargos de conspiración para asesinato y posibles cadenas perpetuas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 08:54 AM.
En Internacional y editada el 18/06/2026 11:00 AM.