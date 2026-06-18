Felipe VI visitará Palacio Nacional para reunirse con Claudia Sheinbaum

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La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el monarca español Felipe VI mantendrán una reunión oficial el 25 de junio en el Palacio Nacional, primer encuentro bilateral desde la toma de posesión de Sheinbaum y paso decisivo hacia la plena normalización de los vínculos entre ambos países.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 18/06/2026 08:49 AM.
En Internacional y editada el 18/06/2026 09:04 AM.