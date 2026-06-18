Felipe VI visitará Palacio Nacional para reunirse con Claudia Sheinbaum

La mandataria de México, Claudia Sheinbaum, y el rey de España, Felipe VI, se darán cita el próximo 25 de junio en el Palacio Nacional de la Ciudad de México para una reunión oficial que sellará la normalización definitiva de las relaciones bilaterales entre ambos países.
Este encuentro constituye el primer diálogo de alto nivel entre el jefe de Estado español y la presidenta mexicana desde que Sheinbaum asumió el cargo en diciembre de 2024, y se produce tras varios años de tensiones diplomáticas iniciadas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien exigió públicamente a España una disculpa por los abusos cometidos en la conquista.
La Casa Real confirmó que Felipe VI realizará una escala en la capital mexicana antes de trasladarse a Guadalajara para presenciar el partido del Mundial de Fútbol 2026 entre España y Uruguay el 26 de junio. A su comitiva acompañarán el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, quienes reiterarán la invitación a Sheinbaum para asistir a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en noviembre.
En los últimos meses se han registrado gestos de acercamiento: en marzo, Felipe VI reconoció “mucho abuso” durante la conquista; en abril, Sheinbaum se reunió con el presidente español Pedro Sánchez en Barcelona, lo que marcó un avance significativo en la reconciliación. La presidenta subrayó que nunca se ha roto la relación diplomática con España, aunque insistió en la necesidad de reconocer los abusos históricos.
Tras la reunión en el Palacio Nacional, el rey continuará su visita a Guadalajara para asistir al encuentro futbolístico, mientras que Sheinbaum mantendrá su agenda interna y los preparativos para la posible participación mexicana en la Cumbre Iberoamericana.