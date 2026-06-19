Incendio en escuela de Tokio deja 11 heridos y obliga a evacuar a 300 alumnos

Un incendio se desató en la Escuela Primaria Takinogawa No. 3, ubicada en el centro de Tokio, a última hora de la mañana del viernes, originándose cerca de la sala de música del último piso del edificio de cuatro plantas. Las autoridades confirmaron que, pese al siniestro, los cerca de 300 estudiantes y el personal docente fueron evacuados o rescatados sin que quedara nadie atrapado en el interior.
El Departamento de Bomberos de Tokio informó que los equipos de emergencia lograron rescatar a un maestro y a tres escolares que se encontraban dentro del edificio; sus lesiones no fueron de gravedad. Las demás personas presentes abandonaron el inmueble por su cuenta y se dirigieron a un parque cercano, donde esperaron la llegada de los servicios de auxilio.
Según la agencia Kyodo News, un total de 11 personas resultaron heridas, entre ellas un maestro con una fractura de cadera y dos niños con fracturas en el brazo, la mayoría de los heridos por inhalación de humo. Imágenes de televisión mostraron humo negro saliendo por las ventanas del cuarto piso mientras decenas de camiones de bomberos combatían el fuego, que fue extinguido por la tarde del mismo día.
Un alumno de 11 años relató que, mientras estaba en clase de inglés, escuchó a sus compañeros gritar “¡Corran!” y, a pesar del temor, repitió las indicaciones de su maestro para mantener la calma entre los estudiantes.
La causa del incendio sigue bajo investigación por parte de las autoridades locales.