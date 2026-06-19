Incendio en escuela de Tokio deja 11 heridos y obliga a evacuar a 300 alumnos

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Un incendio en la Escuela Primaria Takinogawa No. 3, en el centro de Tokio, provocó la evacuación y rescate de cerca de 300 alumnos y maestros; 11 personas resultaron heridas, entre ellas un docente con fractura de cadera y dos niños con fracturas en el brazo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 03:28 PM.
En Internacional y editada el 19/06/2026 03:54 PM.