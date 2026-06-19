Se complica el diálogo: EE.UU. pospone negociaciones nucleares con Irán

La delegación de Estados Unidos, liderada por el vicepresidente JD Vance, pospuso su viaje a Ginebra, donde se esperaba el inicio de las conversaciones técnicas con Irán, citando problemas logísticos, según informó la Casa Blanca.
En una comparecencia anterior, Vance había anunciado la posibilidad de viajar el fin de semana para participar en el arranque de las negociaciones, que forman parte de un proceso de 60 días establecido en el memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán. Dicho acuerdo, que deberá ratificarse mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU, contempla la destrucción del uranio altamente enriquecido y otros aspectos del programa nuclear iraní.
El vicepresidente aseguró que personal especializado estará “sobre el terreno” para impulsar directamente las conversaciones técnicas y nucleares. Sin embargo, la Casa Blanca señaló que la logística de este tipo de negociaciones “nunca ha sido sencilla ni predecible” y evitó confirmar una nueva fecha de salida, comprometiéndose a actualizar a la opinión pública cuando haya avances concretos.
El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, confirmó que aprobó con reservas el pacto firmado por el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente iraní Masud Pezeshkian, pese a que Washington levantó el bloqueo de los puertos iraníes. La firma del documento activó el periodo de 60 días para discutir cuestiones más amplias entre ambos países, aunque la falta de relaciones diplomáticas formales desde la Revolución Islámica de 1979 genera incertidumbre sobre la viabilidad de una ceremonia de firma en Suiza el 19 de junio.
La agencia iraní Tasnim también indicó que no se ha confirmado el desplazamiento de una delegación iraní al país alpino, lo que refuerza la expectativa de que el proceso aún está en fase de organización.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue atenta a cualquier anuncio que marque el inicio efectivo de las negociaciones, consideradas clave para la estabilidad regional y la no proliferación nuclear.