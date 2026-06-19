Se complica el diálogo: EE.UU. pospone negociaciones nucleares con Irán

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La delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance aplazó, por problemas logísticos, su desplazamiento a Suiza previsto para el 19 de junio, donde debía reunirse con negociadores iraníes. La Casa Blanca no confirmó una nueva fecha y reiteró que informará sobre los próximos pasos del proceso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 08:25 AM.
En Internacional y editada el 19/06/2026 09:28 AM.