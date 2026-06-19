SRE apuesta por Asia y Europa para ampliar la presencia internacional de México

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El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo reuniones con embajadores de seis naciones del sudeste asiático y con la embajadora del Reino Unido, impulsando la cooperación política, económica y cultural, y destacando la próxima adhesión de México al Tratado de Amistad y Cooperación en la ASEAN.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 19/06/2026 03:29 PM.
En Internacional y editada el 19/06/2026 03:46 PM.