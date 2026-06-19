SRE apuesta por Asia y Europa para ampliar la presencia internacional de México

En una serie de encuentros celebrados esta semana, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una reunión de trabajo con los embajadores de Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur y Vietnam, con el objetivo de profundizar el comercio y la cooperación política, económica y cultural entre México y los países del sudeste asiático.
Durante el diálogo, Velasco subrayó la importancia de la adhesión de México al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático, un paso que, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), estrechará los vínculos con los miembros de la ASEAN y ampliará los espacios de cooperación e intercambio en beneficio de ambas regiones.
En paralelo, la SRE informó que el secretario también se reunió con la embajadora del Reino Unido en México, Susannah Goshko. En esa conversación se abordaron los fuertes lazos diplomáticos existentes y se trazaron líneas de acción para revitalizar la relación bilateral, en un contexto de creciente interés mutuo por la cooperación en áreas como comercio, innovación y seguridad.
Ambas reuniones reflejan la estrategia de la política exterior mexicana de diversificar sus alianzas y reforzar la presencia del país en escenarios internacionales clave, tanto en Asia como en Europa.
La SRE continuará trabajando en la concreción de la adhesión al tratado con la ASEAN y en la profundización de los lazos con el Reino Unido, con miras a generar mayores oportunidades para la economía y la sociedad mexicanas.