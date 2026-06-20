Naufragio frente a Libia deja 51 migrantes muertos o desaparecidos en ruta hacia Europa

Tragedia marítima en el Mediterráneo oriental – Una embarcación que llevaba a decenas de migrantes con destino a Europa se volcó frente a la costa oriental de Libia el pasado 12 de junio. El grupo de monitoreo Abreen, que sigue los movimientos migratorios en el este del país, informó que se hallaron 11 cadáveres y que 40 personas continúan desaparecidas, lo que eleva a 51 el número de muertos o desaparecidos en el incidente.
Según la guardia costera libia y la Media Luna Roja de Tobruk, los cuerpos fueron trasladados en bolsas blancas a la playa en las últimas 24 horas. Sólo diez migrantes lograron sobrevivir al accidente y fueron rescatados por equipos de emergencia.
Contexto de la ruta migratoria – La costa libia es uno de los principales puntos de partida para migrantes procedentes del norte de África, Oriente Próximo y el Sahel que buscan llegar a Europa. Los traficantes de personas utilizan embarcaciones pequeñas, sobrecargadas e inseguras, lo que genera un alto número de víctimas mortales en la travesía del Mediterráneo.
Datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que, entre el 1 de enero y el 16 de mayo de 2024, más de 800 migrantes murieron o desaparecieron en la ruta del Mediterráneo central. En 2025, la cifra superó los 1,300 fallecidos o desaparecidos.
Situación en Libia – Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, Libia ha vivido un conflicto interno que ha favorecido la expansión de redes de tráfico de personas. Los migrantes interceptados son a menudo devueltos a centros de detención donde se denuncian abusos graves, incluidos trabajos forzados, golpizas, violaciones y torturas, hechos catalogados como crímenes de lesa humanidad por la ONU.
El vuelco de esta embarcación constituye la tragedia más reciente en una zona del Mediterráneo que sigue siendo una ruta mortal para quienes huyen de la guerra, la pobreza y la persecución.