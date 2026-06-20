Naufragio frente a Libia deja 51 migrantes muertos o desaparecidos en ruta hacia Europa

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Una embarcación que transportaba decenas de migrantes hacia Europa se volcó en el Mediterráneo oriental el 12 de junio, dejando 11 cuerpos recuperados y 40 personas desaparecidas, según el grupo de monitoreo Abreen.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/06/2026 06:51 AM.
En Internacional y editada el 20/06/2026 09:40 AM.