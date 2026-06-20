Cooperación México-EE.UU. logra caída histórica en migración y golpea al fentanilo en frontera

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró los resultados de la cooperación migratoria bilateral después de una reunión de trabajo con altos funcionarios del gobierno mexicano. En su mensaje en redes sociales resaltó la disminución de la migración ilegal, el combate a las redes de trata de personas y la salvación de vidas en la frontera.
El encuentro se inscribe en el marco del Grupo Bilateral de Implementación (BIG), anunciado el 12 de junio por Johnson y Velasco, que coordina a 15 agencias de la administración Trump con sus contrapartes mexicanas para generar resultados medibles en seguridad fronteriza, combate al fentanilo, tráfico de armas y migración irregular.
El canciller Velasco, quien el 16 de junio visitó la embajada estadounidense, resaltó la “estrecha coordinación” y el intercambio de información como pilares de la seguridad, especialmente en el contexto del Mundial 2026.