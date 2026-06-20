Cooperación México-EE.UU. logra caída histórica en migración y golpea al fentanilo en frontera

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El embajador Ronald Johnson destacó, en redes sociales, la reducción de la migración irregular, el combate a la trata de personas y la disminución de muertes por fentanilo tras la reunión del 19 de junio con autoridades mexicanas y la puesta en marcha del Grupo Bilateral de Implementación (BIG).

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/06/2026 06:39 AM.
En Internacional y editada el 20/06/2026 07:27 AM.