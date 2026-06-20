Incendio en resort de lujo deja una turista muerta y obliga a evacuar a 700 personas

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Autoridades dominicanas evacuaron a 700 personas del hotel de lujo en Bayahibe tras un incendio que dejó una víctima mortal y varios heridos por inhalación de humo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/06/2026 06:44 AM.
En Internacional y editada el 20/06/2026 09:51 AM.