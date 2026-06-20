Incendio en resort de lujo deja una turista muerta y obliga a evacuar a 700 personas

Un incendio de grandes proporciones se desató en el resort de lujo Viva Wyndham Dominicus Beach, ubicado en la zona costera de Bayahibe, provincia La Altagracia, obligando a las autoridades de emergencia a evacuar a casi 700 huéspedes y personal del establecimiento.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que los bomberos y equipos de socorro atendieron el siniestro desde primeras horas de la mañana. La rápida propagación del fuego se debió a los techos de caña que cubrían gran parte de las áreas comunes del hotel, lo que dificultó el control inicial del incendio.
Una turista italiana, Franchezca Valentino, falleció en un hospital local tras sufrir complicaciones derivadas de la inhalación de humo. Según la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), al menos diez personas recibieron asistencia médica, entre ellas huéspedes, visitantes y miembros de los cuerpos de emergencia. Los afectados presentaron síntomas de inhalación de humo, palpitaciones, mareos, náuseas y debilidad general.
El resort vecino, Dominicus Palace, no resultó dañado y continuó sus operaciones con normalidad. Las autoridades locales aseguraron que las actividades turísticas en Bayahibe y sus alrededores siguen desarrollándose de forma segura, sin interrupciones significativas.
El COE continuará investigando las causas exactas del incendio y se mantendrá en alerta para garantizar la seguridad de los visitantes en la zona, que forma parte del importante corredor turístico de La Altagracia, que también incluye a Punta Cana.