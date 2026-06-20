Irán cierra el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques israelíes en el sur de Líbano

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El mando militar central de Irán anunció el cierre del estratégico estrecho de Ormuz como represalia por los ataques de Israel en Líbano, calificándolos de violación del acuerdo con EE. UU. La medida pone en riesgo el tráfico marítimo y complica los intentos de paz en Oriente Medio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/06/2026 09:34 AM.
En Internacional y editada el 20/06/2026 09:40 AM.