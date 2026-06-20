Irán cierra el estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques israelíes en el sur de Líbano

Irán cerró el estrecho de Ormuz tras los ataques israelíes en el sur de Líbano, según informó el mando militar central en un comunicado televisado. La decisión, descrita como "primer paso" de respuesta al supuesto incumplimiento de la promesa estadounidense, implica la prohibición del paso de cualquier nave por el paso marítimo, uno de los más críticos del comercio mundial.
Las Fuerzas Armadas iraníes responsabilizaron a EE. UU. de romper el memorando de entendimiento que había puesto fin a la guerra en todos los frentes, incluido el conflicto libanés, y acusaron a Israel de una "despiadada matanza" que desplazó a cientos de miles de personas en Líbano. El ataque israelí del sábado dejó al menos 16 muertos, entre ellos dos menores, y provocó el colapso de la tregua anunciada horas antes.
El cierre se produce una semana después de que Irán y EE. UU. alcanzaran un acuerdo provisional para reabrir el estrecho, bloqueado desde el inicio de la guerra el 28 de febrero. Washington respondió con un cerco naval a puertos y buques iraníes a mediados de abril, intensificando la tensión en la región.
En el terreno, el conflicto entre Israel y Hezbollah se intensificó: al menos 47 libaneses y cuatro soldados israelíes murieron en los combates del viernes, y el grupo militante lanzó más de 50 proyectiles contra posiciones israelíes. Hezbollah afirmó estar comprometido con el alto al fuego, pero culpó a Israel de violarlo repetidamente.
Como consecuencia, Irán suspendió las negociaciones previstas con EE. UU. sobre su programa nuclear, sin fijar una nueva fecha. La medida agrava la incertidumbre sobre la estabilidad del estrecho de Ormuz y el futuro de las negociaciones de paz en Oriente Medio.