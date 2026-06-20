Trump y Meloni chocan tras el G7: él asegura que pidió una foto; ella lo desmiente

Donald Trump, a través de sus redes sociales, sostuvo que la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, le pidió en varias ocasiones una foto durante la reciente cumbre del G7 celebrada en Francia. El presidente acusó a la mandataria europea de impedir que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos utilizaran pistas de aterrizaje italianas en una hipotética ofensiva contra Irán.
Trump enfatizó que EE. UU. destina cientos de miles de millones de dólares al año para la defensa de Italia y de los "supuestos aliados de la OTAN", y señaló que la popularidad de Meloni en su país es baja, lo que la motivaría a mostrarse alineada con él para recuperar terreno político tras la "victoria militar de EE. UU. sobre Irán".
Meloni, por su parte, desmintió haberle "rogado" a Trump por una foto durante el G7 y calificó de infundidas las acusaciones del republicano. La primera ministra también reprochó al presidente su comportamiento con los aliados, aunque admitió que no era la primera vez que ocurría. En italiano concluyó: "Io e l’Italia non imploriamo mai".
Las declaraciones se producen en un contexto de tensiones diplomáticas entre Washington y Roma, donde la cuestión del uso de bases militares italianas por parte de EE. UU. ha sido objeto de debate recurrente.