Trump y Meloni chocan tras el G7: él asegura que pidió una foto; ella lo desmiente

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, afirmó que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, le solicitó repetidamente una fotografía durante la cumbre del G7 en Francia. Trump reprochó a Meloni que impidiera a las Fuerzas Armadas estadounidenses usar pistas italianas en una supuesta ofensiva contra Irán y resaltó el apoyo financiero de EE. UU. a Italia y a la OTAN. Meloni desmintió haberle pedido la foto y defendió la postura de su gobierno.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 20/06/2026 09:34 AM.
En Internacional y editada el 20/06/2026 09:47 AM.