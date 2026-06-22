Ébola sin vacuna avanza en RDC: 1,003 casos y 254 fallecidos confirmados

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La República Democrática del Congo registra 1 003 casos y 254 muertes por la cepa Bundibugyo, con una tasa de letalidad del 25,3 %; el virus se ha extendido a Uganda y la OMS declara emergencia de salud pública internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 01:42 PM.
En Internacional y editada el 23/06/2026 08:27 AM.