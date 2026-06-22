Tragedia en el Gran Cañón: tres excursionistas mueren por calor extremo

El Parque Nacional del Gran Cañón (EE. UU.) emitió alertas de calor extremo después de que tres excursionistas murieran por causas vinculadas a altas temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que en Phantom Ranch, zona de baja altitud, las temperaturas podrían alcanzar o superar los 43 °C entre el mediodía del lunes y el martes.
El Servicio de Parques Nacionales (NPS) recomendó evitar caminar durante la mitad del día y mantuvo una vigilancia continua por calor extremo. La medida se tomó tras una “reciente afluencia de incidentes relacionados con el calor”.
El clima seco y caluroso, sumado a la baja humedad, favorece la propagación de incendios. En Oak Creek Canyon, a 145 km al sur del Gran Cañón, se evacuó a residentes y visitantes el viernes 29 de junio mientras un incendio forestal consumía cientos de hectáreas cerca de Sedona, Arizona.
Se cerraron 48 km de carretera estatal y se mantuvieron evacuaciones preventivas, dado el riesgo de propagación, de inundaciones posteriores y de daño a propiedades cercanas.
El periodo más caluroso del año se aproxima; se espera que las lluvias de monzón, previstas para el verano, brinden algo de alivio.