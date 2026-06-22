Tragedia en el Gran Cañón: tres excursionistas mueren por calor extremo

...

Tres turistas de entre 67 y 72 años fallecieron en los senderos North Kaibab y South Kaibab del Parque Nacional del Gran Cañón tras sucumbir a una enfermedad relacionada con el calor. Las autoridades emitieron alertas de temperaturas superiores a 43 °C y recomendaron evitar caminatas durante la mitad del día, mientras un incendio forestal cercano obliga a evacuaciones en Oak Creek Canyon.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 07:39 AM.
En Internacional y editada el 22/06/2026 05:53 AM.