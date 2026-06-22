Latinos sin hogar alcanzan cifra récord en EE. UU. tras aumento de deportaciones

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Según datos del HUD y organizaciones civiles, la ola de redadas del ICE ha provocado que cientos de miles de latinos queden sin techo en Estados Unidos, generando una coalición de activistas, migrantes y residentes locales que exigen respuestas y soluciones habitacionales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 08:23 AM.
En Internacional y editada el 22/06/2026 08:33 AM.