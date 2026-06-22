Southern Spear: EE.UU. destruye una nave y crecen las dudas sobre la operación

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El Comando Sur de EE.UU. (Southcom) informó que, bajo la orden del general Francis L. Donovan, una fuerza conjunta ejecutó un ataque letal contra una nave que transitaba por rutas de narcotráfico en el Caribe, provocando la muerte de dos hombres y dejando a seis sobrevivientes a la deriva. El operativo eleva a 206 el número de víctimas mortales de la campaña “Southern Spear”, iniciada en septiembre de 2025, y reaviva críticas de organismos de derechos humanos que lo califican como posible ejecución extrajudicial.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 09:38 AM.
En Internacional y editada el 22/06/2026 11:09 AM.