EE.UU. levanta sanciones al petróleo iraní y el precio del crudo cae tras el anuncio

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Estados Unidos autoriza hasta el 21 de agosto la venta y transporte de crudo iraní y anuncia la posible reentrada de inspectores nucleares de la ONU, tras conversaciones en Suiza que buscan un acuerdo definitivo en 60 días sobre el programa nuclear y la seguridad regional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 10:23 AM.
En Internacional y editada el 22/06/2026 11:08 AM.