Abelardo de la Espriella se perfila como presidente electo de Colombia tras estrecho balotaje

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El ultraderechista abogado y empresario Abelardo de la Espriella obtuvo el 49.6 % de los votos en el segundo turno de las elecciones presidenciales de Colombia, superando al candidato de la izquierda Iván Cepeda (48.7 %). El conteo preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE) muestra una de las contiendas más reñidas de la historia del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 09:30 AM.
En Internacional y editada el 22/06/2026 08:38 AM.