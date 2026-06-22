Explosión en planta de gas de Qatar deja 54 heridos y 18 desaparecidos

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Una explosión en el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan, Qatar, provocó 54 lesiones y 18 personas desaparecidas. Las autoridades lo califican como accidente técnico y aseguran que no hay riesgo para la seguridad pública, mientras continúan las labores de rescate.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 22/06/2026 08:25 AM.
En Internacional y editada el 22/06/2026 11:12 AM.